Ali Atalı'dan Ankara'dan sonra İstanbul'a Camekan Coffee & Roastery yatırımı

Ünlü iş insanı Ali Atalı, Ankara'nın beğenilen kafesi Camekan Coffee & Roastery'yi İstanbul'da da açacaklarını duyurdu. Ankaralıların en çok tercih ettiği 10 mekan arasında olan Camekan Coffee & Roastery, geniş alanı ve farklı konseptiyle dikkatleri üzerine toplamaktadır.

Camekan Coffee & Roastery hakkında bilgi veren Atalı, "Camekan Coffee & Roastery, büyük şehirlerin küçük alanlarda kafe kurma anlayışına nazire olarak kurulmuş, 1200 metre kare alanı kaplayan bir kafedir " der. Kafenin konseptinin Geleneksel Türk Mutfağı ile Dünya mutfağını harmanlamak olduğunu söyleyen Ali Atalı, bunu yaparken kaliteden asla ödün vermediklerini de sözlerine ekler. Toplu organizasyon hizmetleri de vermekte olduklarını söyleyen Ali Atalı, butik partilerinden , yıl dönümü kutlamalarına,ya da iş yemeklerine varan geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini açıklar. Bu organizasyonlarda da aynı kaliteli hizmeti sunduklarını da söylemeden geçmeyen Ali Atalı, "Biz özel günlerinizi küçük dokunuşlarla mükemmelleştirmeye adayız" sloganıyla hareket ettiklerini belirtir.

Sadece bununla da kalmayıp Dünyanın nadide kahve çekirdeklerinden oluşan kahve menüleriyle de iddialı olduklarını söyleyen Ali Atalı, sıcaklığı koruyan tasarım bardaklarla kahve keyfinizi istediğiniz mekana taşıyabilme imkanına sahipsiniz diyerek al götür kahve konusunda iddialarını da dile getirir.

İstanbul'un en nezih semtlerinden birinde 1500 metrekarelik bir alana kurulacak olan İstanbul Camekan Coffee & Roastery için,ferah bir atmosfer yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Atalı, bu alanda 150 çalışanla konforlu bir hizmet sunacaklarını da sözlerine ekler.

Hem Kafedesin, Hem Konforun Merkezinde

150 çalışanın kafe sektörü için muhteşem bir rakam olduğuna dikkat çeken Atalı, neredeyse her müşteriye bir çalışanla hizmet vermekteyiz demektedir. Bunun aynı zamanda istihdam açısından da önemli olduğunu vurgulayan Atalı, çalışanlarla kurdukları özel iletişim sayesinde iyi bir hizmet sunabildiklerini söyler. Müşterilere özel hissettirmenin kafe sektörü için bir lüks değil olmazsa olmaz bir yaklaşım olduğunu da sözlerine ekleyen Ali Atalı,"İnsanlar kafelere geldiklerinde bilmeliler ki, çalışanlar işlerinde çok mutlu bu yüzden de sizi mutlu etmeye hazırlar". Günümüzdeki en büyük sorunun, işini sevmeyen çalışanların sunduğu eğreti hizmet olduğunu söyleyen Ali Atalı, müşteri velinimettir, çalışanlarımız da bir o kadar kıymetlidir" diyerek bu sektöre bakışını açıklamaktadır.

Müdavimlerinin merakla bekledikleri Camekan Coffee & Roasterynin çok yakında açılacağını söyleyen Atalı, pandemi biraz planları aksattı ama çok kısa bir süre sonra İstanbul'da önde gelen mekanlar arasında Camekan Coffee & Roastery de olacak diye sözlerini noktaladı.

Kaynak: Bültenler