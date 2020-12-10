Ali Ata kimdir? Ali Ata hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ali Ata, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ali Ata hakkında merak edilenler. Ali Ata hayatı ve biyografisi. Ali Ata kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ali Ata merak konusu oldu. İşte Ali Ata hakkında merak edilen Ali Ata kimdir, Ali Ata hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ALİ ATA KİMDİR?

Ali Ata İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasında yaptığı müzikle destek olan sanatçılardan biriydi. Ali Ata, Anadolu Rock'un yeni temsilcileri arasında gösteriliyor.

Ünlü sanatçı, 2017 yılında İstanbul'da 12 şarkıdan oluşan albümünün tanıtımında yaptığı konuşmada gecesinde yaptığı konuşmada, "Özünü yitirmeyen şarkılarla çizgimden asla vazgeçmeyeceğim. Aşktan acıya tebessüm etmekten sancıya; anne özlemine kadar her duyguyu eserlerimde ifade ediyorum. Eksik olan yönlerimizi bazen okuduğumuz eserlerle tamamlamak olmalı işimiz" sözleriyle ilgi odağı olmuştu.