Aleyna Tilki, yeni projeleriyle birlikte dünya starı olmak istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aleyna Tilki, yeni projeleriyle birlikte dünya starı olmak istiyor

Amerikan müzik devi Warner'la anlaşan genç şarkıcı Aleyna Tilki, çocukluk arkadaşıyla Bebek'te kameralara takıldı. Adım adım dünyada yükselmek istediğini söyleyen Tilki, "Eninde sonunda dünyanın sevilen bir ismi olmak istiyorum" diye konuştu.

06.09.2020 22:01 | Son Güncelleme: 06.09.2020 22:09

Ünlü popçu Aleyna Tilki, çocukluk arkadaşıyla kameralara yakalandı. Tilki, gazetecilerin soruları içtenlikle yanıtlarken yeni projelerine dair bilgiler verdi. Tilki, dünya üzerinde sevilen bir şarkıcı olmak istediğini söyleyerek, "Ben emin adımlarla yürümek istiyorum. Eninde sonunda dünyanın sevilen bir ismi olmak istiyorum" dedi.

İNGİLİZCE ALBÜM GELİYOR

Gazetecilerin röportaj teklifini geri çevirmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, sorulan "Yeni bir projeniz var mı?" soruna, "Evet, yeni bir projem var. Güzel bir proje olacak. Zaten duyurduk. Warner Music ile anlaştık. Şimdi bir albüm yapıyorum. İngilizce albüm yapıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖZÜNÜ ZİRVEYE DİKTİ

Güzel popçu, sorulara içtenlikle cevap vererek, "Ben emin adımlarla yürümek istiyorum. Müthiş bir bomba patlatmak istemiyorum. Adım adım dünyada yükselmek istiyorum. Belki birinci şarkıda belki üçüncü şarkıda ama eninde sonunda dünyanın sevilen bir ismi olmak istiyorum" dedi.

MASKE KONUSUNDA SİTEM ETTİ

Aleyna Tilki'den vatandaşlara maske konusunda sitem ederek, "Bence insanlar çok saldı. Maske takmıyorlar. Bence ikinci dalga gelecek. İnsanlar kesinlikle dikkat etmeli" şeklinde uyarılarda da bulunmayı ihmal etmedi.

Aleyna Tilki, yeni projeleriyle birlikte dünya starı olmak istiyor
Aleyna Tilki, yeni projeleriyle birlikte dünya starı olmak istiyor
Aleyna Tilki, yeni projeleriyle birlikte dünya starı olmak istiyor
Aleyna Tilki, yeni projeleriyle birlikte dünya starı olmak istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mansur Yavaş Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Erol Evgin Birce Akalay Okan Bayülgen Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Erol Bulut Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Kpss Kaza Genç
Şu an buradasınız: Aleyna Tilki, yeni projeleriyle birlikte dünya starı olmak istiyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 22:22:05. #1.15#
title