Aleyna Tilki, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle 'Sır' şarkısının klibini erteledi
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Aleyna Tilki, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle 'Sır' şarkısının klibini erteledi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Türkiye'nin pek çok il ve ilçesinde çıkan yangınlara kayıtsız kalmayan Aleyna Tilki, bir süredir merakla beklenen Sır şarkısının klibinin yayın tarihini ertelediğini açıkladı. Böyle bir zamanda ülkenin gündemini bununla meşgul etmek istemediğini söyleyen genç şarkıcı, duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı.

Ülkemizin pek çok il ve ilçesinde sürmekte olan yangınları söndürme çalışmaları devam ederken bu gece 12'den sonra 'Sır' şarkısı yayınlanacak olan Aleyna Tilki'den açıklama geldi. Türkiye yangınlarla boğuşurken ülkenin gündemini klibiyle meşgul etmek istemediğini söyleyen genç şarkıcı, yarın yayınlanacak olan klibinin tarihini gelecek bir zamana ertelediğini dile getirdi.

'SIR' ŞARKISI DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINLANACAK

Aleyna Tilki'nin hayranları tarafından merakla beklenen 'Sır' şarkısı, dijital platformlara 72 saat önceden haber verilme gerekliliği nedeniyle yine saat 12'den sonra yayınlanacak ancak klibi ise yarın yerine gelecek bir tarihe ertelendi.

"ŞARKIMIN ÇIKIŞINI ERTELEMEYİ RİCA ETTİM"

Instagram hesabından açıklama yapan Aleyna Tilki şunları ifade etti:

"Bu gece 12'den sonra şarkım, yarın da klibim çıkacaktı. Ancak ülkece yaşadığımız derin üzüntüyü ben de sizlerle yaşadığım için şarkımın çıkışını ertelemeyi rica ettim.

"GÜNDEMİ KLİBİMLE MEŞGUL ETMEK İSTEMİYORUM"

Ancak dijital müzik platformlarında şarkının çıkışının ertelenmesi için 72 saat önceden haber verilmesi gerekiyormuş. Bu yüzden şarkı çıkışı ertelenemiyor. Ama en azından YouTube'da olacağı için klibimi erteleyebileceğimi söylediler.

Gündemi klibimle meşgul etmek istemiyorum daha sonra yayınlayacağız. İnsanlarımıza, hayvanlarımıza ve ülkemize bol bol dua edelim. Çok geçmiş olsun"

Aleyna Tilki, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle 'Sır' şarkısının klibini erteledi
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Emre İliksiz
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