Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum - Haberler Magazin
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Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Son zamanlarda ortaya çıkan aşk haberlerine sosyal medya hesabından paylaşım yaparak cevap veren Aleyna Tilki, sevgilisinin olmadığını ifade ederek "Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız" dedi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, son zamanlarda kendisi hakkında ortaya çıkan aşk dedikodularına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Söz konusu iddialara kızarak sitem eden Tilki, "Benim sevgilim falan yok" açıklamasını yaptı.

"BU ÇAĞIN SEVGİLİ TABULARINI KABUL ETMİYORUM"

Yaptığı paylaşımda ezber bozan ifadeler de kullanan ünlü şarkıcı, "Bir süredir Aleyna'nın sevgilisi şöyle böyle diye konuşuyorsunuz. Benim sevgilim falan yok. Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız. Asılsız ve yalan olmuş olacak çünkü." dedi.

Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum

"BİRAZ MAÇO OLSUN"

Daha önce bir YouTube programında "Nasıl bir ilişki istersin" sorusuna cevap veren Aleyna Tilki, "Önceden beni tanıyor olması lazım. Ama ben onun ismini bilemeyeceğim. Çiçekler, hediyeler, ayıcıklar göndermeli, ben de merak uyandırmalı! Bir gün bir şekilde ismini öğreneceğim. İlk buluşmada tek olmak istemem. Arkadaş ortamında tanışıyormuşuz gibi olalım. Çok efendi, ağır, biraz keko, maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Özünde kekoluk olacak, öyle gözüküp hissettirmemek için elinden geleni yapacak" açıklamasında bulunmuştu.

Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum

Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum
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Emre İliksiz
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