Aleyna Tilki'nin dudakları sosyal medyada olay oldu

Aleyna Tilki'nin dudakları sosyal medyada olay oldu

Türkiye'nin en genç şarkıcılarından olan Aleyna Tilki, son paylaşımıyla takipçilerinin hedefi olmaktan kurtulamadı. Sosyal medya kullanıcıları Tilki'nin dudaklarına yaptırdığı estetiği abarttığını söyledi.

29.09.2019 12:02
Aleyna Tilki'nin dudakları sosyal medyada olay oldu

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, bir süredir Fransa'da tatil yapıyor. Paris'te gezen Tilki, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Paris'in simgesi Eyfel kulesi altında selfie çekilen genç popçu eleştirilmekten kurtulamadı.

"DUDAKLARINA NE OLDU"

Fransa tatilinin tadını çıkaran ve Eyfel kulesi altında fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki'nin dudakları dikkat çekti. Tilki'ye takipçileri "Dudaklarına ne oldu?" diye soru yağdırdı. Tilki'nin daha önce dudaklarına dolgu yaptırdığı iddia edilmişti.

"BENİM DE DEFOM VAR"

Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda yaptırdığı ilk dövmesini de takipçilerine gösterdi. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı görüntüde koluna dövme yaptırdığını gösteren Tilki, bu yeni gelişmeyi "Artık benim de defom var" notuyla duyurdu.

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YORUMLAR (14)

  • BAKIN BAKIN NE ANLATICAM.:
    Babun olarak da bilinen Habeş maymunları sosyal gruplar halinde yaşayan hayvanlardır. Bir erkek ve birkaç dişiden oluşan küçük gruplar birleşerek daha büyük grupları oluşturur. Erkekler iri cüsseleri, gösterişli parlak gri tüyleri ile dikkat çekerler. Babunlar arasında, diş göstermek, diş gıcırdatmak, esnemek bir tehdit; tımar etmek ise dostluk davranışıdır.
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  • ASABİ:
    ya yaşın kaçki yaptırıyosun ben kadın halimle aynı tip kadınlara bakamıyorum artık hem ne güzelsin
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  • KARTAL:
    özel hayatına dikkat etmezse birileri iyi yönde yönlendirmezse ileride çok pişman olacak. . . örnekleri çok. . yazık.
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