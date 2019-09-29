Aleyna Tilki'nin dudakları sosyal medyada olay oldu

29.09.2019 12:02

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, bir süredir Fransa'da tatil yapıyor. Paris'te gezen Tilki, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Paris'in simgesi Eyfel kulesi altında selfie çekilen genç popçu eleştirilmekten kurtulamadı.

"DUDAKLARINA NE OLDU"

Fransa tatilinin tadını çıkaran ve Eyfel kulesi altında fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki'nin dudakları dikkat çekti. Tilki'ye takipçileri "Dudaklarına ne oldu?" diye soru yağdırdı. Tilki'nin daha önce dudaklarına dolgu yaptırdığı iddia edilmişti.

"BENİM DE DEFOM VAR"

Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda yaptırdığı ilk dövmesini de takipçilerine gösterdi. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı görüntüde koluna dövme yaptırdığını gösteren Tilki, bu yeni gelişmeyi "Artık benim de defom var" notuyla duyurdu.