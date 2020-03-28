Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Aleyna Tilki, Türkiye, Magazin

Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi

Koronavirüsten korunmak için evinden çıkmayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından direk üzerinde poz vererek sahneleri çok özlediğini söyledi.

28.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:30
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Çin'den başlayarak dünyaya yayılan ve 27 bin 800'den fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla kendisini eve kapattı. Bu süreçte sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Tilki, son olarak direk üzerinde poz verdi.

MİNİ ŞORTUYLA DİREK POZU VERDİ

Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, evde olduğu süreçte takipçileriyle ilginç anlarını paylaşmaya devam ediyor. Önceki gün hikaye kısmından yaptığı paylaşımlarla oyuncaklarla dolu odasını gösteren Aleyna, bu sefer de direk üzerinde poz verdi. Aleyna mini şortlu direk pozunu "Sahnede dans edemesek de evimizde tek başımıza dans ediyoruz. Ama umarım her şey geçer ve sahnelerde buluşuruz .Çok ama çok özledim sizinle sahnede buluşmayı..." notuyla paylaştı.

Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi

TİKTOK HESABI AÇARAK DANS ETMİŞTİ

Vaktini evde geçiren Aleyna, geçtiğimiz günlerde TikTok hesabı açarak kardeşi ve arkadaşoyla dans etmişti. Aleyna bu hallerini Instagram hesabından paylaşarak "Hahaha ilk TikTok videom. Çok eğlenceli" demişti.

Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi

Haberin Videosu:

Ünlü popçu Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi

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Haber Yorumları (14)
500
ERGUN PLAK: İyi günler
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HASAN: ne yaparsanız yapın Tükeneceksiniz
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REF: muhteşem bir şekilde yaşayıp tükenecekle
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DNM: dünya zengini de olsan ne fayda değil mi ? dışarı adım atamıyorsun
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YETER: MEMLEKTİN AKİBETİNİN BELLİ OLMADIĞU ŞU DÖNEMDE ALLAHA YALVARMAMIZ GEREKİRKEN ŞU REZİLİN GÖRÜNTÜSÜ YAPTIKLARI AKLA HAYALE SIĞMAYACAK CİNSTEN RABBİM SENİ EN KISA ZAMANDA KAHHAR İSMİYLE MÜŞERREFLENDİRSİN. . . .
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
;:-:;: MASALLAH DIYELIM DEMEKKI GENC YASINA RAGMEN BORU ÜZERINDE UZMANLASMIS
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
ASLI: BU KIZDA Kİ YETENEKLERE HAYRANIM.
Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
;:-:;: SENIN AHLAK YOKSUNLARINA YAPTIGIN YORUMLARI OKUDUKCA BENDE GERCEK BIRI OLDUGUNA INANMIYORUM
2 Yayından Kaldır
DD: SEN NESİN YA NE OLUYO. KAFAN YANMIŞ. SENDE YOK OLURSUN MERAK ETME
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
BUNE: EVİN HER TARAFI BORU NE İŞ TESİSAT İŞİMİ YAPMAYA BAŞLADI ACABA
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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500
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