Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının teaser'ını yayınladı

Yaptığı röportajlarda sık sık, yabancı şarkı çıkaracağını ve dünya starı olacağını paylaşan genç popçu Aleyna Tilki, hayali için adımını attı. Tilki, dünyaca ünlü isimlerle çalıştığı ilk İngilizce şarkısı Retrograde'in, klip teaser'ını yayınlandı.

İşte Benim Masalım dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı kas spazmı sonrası hastanelik olmuş, her ihtimale karşı MS testi yaptırmıştı. Hastalığıyla hayranlarını korkutan Tilki, bu kez sevindiren bir haber paylaştı.

KLİP YOUTUBE'DAN YAYINLANDI

Yaptığı her röportajda sık sık yabancı şarkı çıkararak dünya starı olmak istediğini dile getiren genç popçu Aleyna Tilki, hayalini gerçekleştirmek için ilk adımını attı. Tilki, 26 Şubat'ta çıkaracağı 'Retrograde' adını verdiği ilk İngilizce şarkısının teaser'ını YouTube kanalından yayınladı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞTI

Klip haberini "İlk İngilizce şarkımın klip teaser'ı şuan Youtube kanalımda yayında! Klibin ve şarkının tamamı 26 Şubat'ta aynı kanalda olacak." notuyla sosyal medya hesabı Instagram üzerinden hayranlarına duyuran Aleyna Tilki'nin şarkısı Retrograde, Warner Music Global etiketi taşıyor. Şarkının söz ve müziğinde ise ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve Amerikalı DJ, prodüktör Diplo'nun imzası bulunuyor.