Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var

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Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Tilki, "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna ise "Ölüme ilgim var. Oyun parkım mezarlık içindeydi, evim de morgun karşısındaydı. Mezarlıklarda deneyler yaptım" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Geçtiğimiz günlerde rol aldığı İşte Bu Benim Masalım dizisinin setinde kas spazmı yaşayan Aleyna Tilki, bu süreçte evde dinlenmeye özen gösteriyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan genç popçu, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"ÖLÜME İLGİM VAR"

Bir takipçisinin "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Tilki, "Ölüme küçük yaşlardan beri ilgim var. Benim oyun parkım mezarlığın içindeydi, küçükken ki evim morgun karşısındaydı. Ve bir zamanlar anneannemin hastanesi olduğu için hastanede çok bulundum. Otopsi bile izledim. Mezarlıklarda duyu dışı algılarla ilgili deneyler yaptım. Ölümü kabul ediyorum bana ilham veriyor" yanıtıyla herkesi şaşkına çevirdi.

"CEMAL CAN BENİM İÇİN BİR TANE"

İşte Bu Benim Masalım dizisinde Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolü paylaşan Aleyna Tilki, "Cemal Can Canseven'i nasıl buluyorsun?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Onu çok seviyorum bir tane benim için. Çok yakışıklı, çok akıllı ve aurası tam bir star."