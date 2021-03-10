Aleyna Tilki, çalışamayan müzisyenler için harekete geçti
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Aleyna Tilki, çalışamayan müzisyenler için harekete geçti

10.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:19

20 yaşındaki Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından pandemi nedeniyle çalışamayan müzisyenler için bir proje başlatacağını duyurdu. Hazırlıklara başlayan Tilki, geniş hayran kitlesine sahip olan müzisyenlerden de yardım istedi.

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayan ve bunun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda ilk İngilizce şarkısını çıkaran Aleyna Tilki, pandemi kurallarından dolayı çalışamayan müzisyenler için harekete geçti.

"ZOR DURUMDAKİ MÜZİSYENLERİN HAYATINI KURTARABİLİRİZ"

Twitter hesabından paylaşım yapan Tilki, "Ben pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenler için kendi kitlemi de kullanarak bir proje başlatmak istiyorum. Bana diğer büyük kitleli sanatçılar da katılırsa en azından çok çok zor durumda olanların hayatlarını kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Projesi için hazırlıklara başlayan Aleyna Tilki, yeni bir paylaşım yaparak "Yasal taraflarını, izinlerini bugünden konuşmaya başladık. Eğer hukuksal olarak mümkün kılabilirsek projeye başlıyoruz en yakın zamanda" dedi.

Aleyna Tilki, çalışamayan müzisyen için harekete geçti
Aleyna Tilki, çalışamayan müzisyenler için harekete geçti

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan

Haber Yorumları (7)
EBRU: ilk defa bir işe yaramış.
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CİLLOB NECLA: Selam bebeğim.Sen Mücella ablanın kızımısın?
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TELLİ MASKE: Bu 20 yaş oldumu olduysa ben yaslanmisim
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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