Aleyna Tilki, çalışamayan müzisyenler için harekete geçti

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20 yaşındaki Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından pandemi nedeniyle çalışamayan müzisyenler için bir proje başlatacağını duyurdu. Hazırlıklara başlayan Tilki, geniş hayran kitlesine sahip olan müzisyenlerden de yardım istedi.

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayan ve bunun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda ilk İngilizce şarkısını çıkaran Aleyna Tilki, pandemi kurallarından dolayı çalışamayan müzisyenler için harekete geçti.

"ZOR DURUMDAKİ MÜZİSYENLERİN HAYATINI KURTARABİLİRİZ"

Twitter hesabından paylaşım yapan Tilki, "Ben pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenler için kendi kitlemi de kullanarak bir proje başlatmak istiyorum. Bana diğer büyük kitleli sanatçılar da katılırsa en azından çok çok zor durumda olanların hayatlarını kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Projesi için hazırlıklara başlayan Aleyna Tilki, yeni bir paylaşım yaparak "Yasal taraflarını, izinlerini bugünden konuşmaya başladık. Eğer hukuksal olarak mümkün kılabilirsek projeye başlıyoruz en yakın zamanda" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan