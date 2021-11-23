"Onun dizisini Hira bile izlemiyor" diyen Demet Akalın'a Aleyna Tilki'den yanıt: Nefret kimseyi beslemez
Geçtiğimiz aylarda Aleyna Tilki hakkında, "Dünya starı olacağını söylüyordu. Yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" diyen Demet Akalın'a, genç şarkıcı yanıt verdi. 21 yaşındaki şarkıcı, "Nefret ve öfke kimseyi beslemez. Benim kapım herkese açık." dedi.
Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Dubai tatilinden dönen Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda kendisiyle polemiğe giren Demet Akalın'a cevap verdi.
İngilizce albüm çıkaracağını söyleyen Tilki, "Risk alarak böyle bir albüme giriştim. Dünya starı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
"Tarzıma yakışmayan bir şarkıyı seslendirmem" diyen Tilki, "16 yaşında değilim! 21 yaşındayım artık. Bu yaştan sonra omurgasız olamam" dedi.
Demet Akalın, Tilki hakkında, "Dünya starı olacağını söylüyordu. Yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" demişti.
Ünlü şarkıcı, Akalın'ın bu sözlerini hatırlatan muhabire, "Nefret ve öfke kimseyi beslemez. Benim kapım herkese açık. 16 yaşında gay barda şarkı söylediğimde tüm ülke üstüme gelmişti. Beni çok dövdüler. Şimdi, 'Aleyna doğru yolda diyorlar'" ifadelerini kullanarak Akalın'a mesaj gönderdi.