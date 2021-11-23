"Onun dizisini Hira bile izlemiyor" diyen Demet Akalın'a Aleyna Tilki'den yanıt: Nefret kimseyi beslemez - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Onun dizisini Hira bile izlemiyor" diyen Demet Akalın'a Aleyna Tilki'den yanıt: Nefret kimseyi beslemez

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz aylarda Aleyna Tilki hakkında, "Dünya starı olacağını söylüyordu. Yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" diyen Demet Akalın'a, genç şarkıcı yanıt verdi. 21 yaşındaki şarkıcı, "Nefret ve öfke kimseyi beslemez. Benim kapım herkese açık." dedi.

Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Dubai tatilinden dönen Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda kendisiyle polemiğe giren Demet Akalın'a cevap verdi.

İngilizce albüm çıkaracağını söyleyen Tilki, "Risk alarak böyle bir albüme giriştim. Dünya starı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Tarzıma yakışmayan bir şarkıyı seslendirmem" diyen Tilki, "16 yaşında değilim! 21 yaşındayım artık. Bu yaştan sonra omurgasız olamam" dedi.

Demet Akalın, Tilki hakkında, "Dünya starı olacağını söylüyordu. Yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" demişti.

Ünlü şarkıcı, Akalın'ın bu sözlerini hatırlatan muhabire, "Nefret ve öfke kimseyi beslemez. Benim kapım herkese açık. 16 yaşında gay barda şarkı söylediğimde tüm ülke üstüme gelmişti. Beni çok dövdüler. Şimdi, 'Aleyna doğru yolda diyorlar'" ifadelerini kullanarak Akalın'a mesaj gönderdi.

Onun dizisini Hira bile izlemiyor diyen Demet Akalın'a Aleyna Tilki'den yanıt: Nefret kimseyi beslemez

Onun dizisini Hira bile izlemiyor diyen Demet Akalın'a Aleyna Tilki'den yanıt: Nefret kimseyi beslemez

Onun dizisini Hira bile izlemiyor diyen Demet Akalın'a Aleyna Tilki'den yanıt: Nefret kimseyi beslemez

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title