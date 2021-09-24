Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren kaç yaşında ve nerelidir? Aleyna Dalveren dizileri, şarkıları! - Haberler
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Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren kaç yaşında ve nerelidir? Aleyna Dalveren dizileri, şarkıları!

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Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren kaç yaşında ve nerelidir? Aleyna Dalveren dizileri, şarkıları!

Sahnelere erken yaşlarda çıkan Aleyna Dalveren hakkında Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren kaç yaşında ve nerelidir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Sinan Akçıl ile yaptığı düet sonrası adını duyuran isim hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Peki, Aleyna Dalveren hangi dizilerde rol aldı? Aleyna Dalveren'in şarkıları nedir?

Aleyna Dalveren kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sinan Akçıl'la yaptığı düet sonrası araştırılan isim, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk deneyimi de olan Aleyna Dalveren Bugün Ne Giysem yarışması ile dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren kaç yaşında ve nerelidir? Aleyna Dalveren hangi dizilerde rol aldı? Aleyna Dalveren'in şarkıları nedir? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ALEYNA DALVEREN KİMDİR?

Aleyna Dalveren, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türkiye'nin Selena Gomez'i olarak anılmaktadır. Nişantaşı Üniversitesi'nde eğitim hayatını sürdürmekte olan Aleyna Dalveren pop şarkıları ile büyük beğeni kazanmıştır. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta yapan Aleyna Dalveren ilk televizyon deneyimini henüz 5 yaşında iken reklamı ile gerçekleştirmiştir.

Bugüne kadar Umutsuz Ev Kadınları ve Arka Sokaklar isimli dizilerde de rol alan Aleyna Dalveren bir ara Bugün Ne Giysem isimli yarışma programına da katılmıştır. İlk albüm deneyimini ise 2014 senesinde Hastam Çok isimli albüm ile gerçekleştiren Aleyna Dalveren 2015 yılında ise Serdar Ortaç'ın daha önce seslendirmiş olduğu Karabiberim isimli şarkısını seslendirmiştir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Müzisyen bir ailede yetişen Aleyna Dalveren Avşa Dalveren isminde bir ablası vardır. Dans etmeyi, spor ve yüzmeyi çok sevdiğini belirten Aleyna Dalveren ayrıca Lunapark'a gitmeyide çok sevdiğini belirtmiştir.

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