Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında, nereli?

Survivor'da Gönüllüler takımında yer alan Aleyna Çalışkan'ın kim olduğu araştırılıyor. Son haftada elenen Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında, nereli?

Survivor'da Gönüllüler takımında yer alan Aleyna Çalışkan'ın kim olduğu araştırılıyor. Son haftada elenen Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında, nereli?

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğmuştur. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşımdan beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna'nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.