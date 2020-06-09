Alex Rider dizi konusu nedir? Alex Rider oyuncuları kimler? Alex Rider dizisi hakkında her şey! Haluk Bilginer hangi rolde oynuyor?
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Alex Rider dizi konusu nedir? Alex Rider oyuncuları kimler? Alex Rider dizisi hakkında her şey! Haluk Bilginer hangi rolde oynuyor?

Anthony Horowitz'in roman serisine dayanan bir İngiliz casus gerilim web televizyon dizisi olan Alex Rider'ın konusu, oyuncuları ve yayılandığı kanallar tüm detaylarıyla haberimizde..

Alex Rider dizi konusu nedir? Alex Rider oyuncuları kimler? Alex Rider dizisi hakkında her şey! Haluk Bilginer hangi rolde oynuyor?
09.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:30

Alex Rider, aynı isimdeki Anthony Horowitz'in roman serisine dayanan bir İngiliz casus gerilim web televizyon dizisidir. Guy Burt tarafından uyarlanan, Otto Farrant'ı, başkalarının yapamayacağı yerlere sızmak için genç bir casus olarak MI6'nın alt bölümü ile işe alınan isimsiz karakter olarak rol alıyor.

ALEX RIDER DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Uluslararası Emmy ödüllü usta oyuncumuz Haluk Bilginer'in başrollerden birini canlandırdığı İngiliz yapımı Alex Rider D-Smart'ta yayına başladı..

Alex Rider dizi konusu nedir? Alex Rider oyuncuları kimler? Alex Rider dizisi hakkında her şey! Haluk Bilginer hangi rolde oynuyor?

ALEX RIDER KONUSU NEDİR?

Alex Rider'ın hayatı, amcasının söylendiği gibi bir trafik kazasında değil, İngiliz casusu olarak görev aldığı sırada öldürüldüğünü öğrenmesiyle bambaşka bir hal alır. MI6'nın gizli bir biriminin başkanı olan Alan Blunt, Alex'in çocukluğundan beri casusluk için eğitildiğini düşünür ve bu yüzden Alex'ten iki milyarderin ölümünü araştırmasını talep eder. İsteksizce yeni bir kimlik kazanan Alex, iki milyarderin ölümü ile Point Blanc adlı bir yatılı okulun bağlantısını ortaya çıkarmak için harekete geçer.

ALEX RIDER OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Dr. Hugo

Alex Rider rolünde Otto Farrant

Tom rolünde Brenock O'Connor

Alan Blunt rolünde Stephen Dillane

Bayan Jones rolünde Vicky McClure

Ian Rider rolünde Andrew Buchan Grief

Jack Starbright rolünde Ronk? Adékolu?jo

Laura olarak Katrin Vankova

Sasha olarak Talitha Wing

Arrash olarak Nathan Clarke

Kira olarak Marli Siu

Earl Mağarası

Stepan Serenkov rolünde Yani Xander

John Crawley rolünde Ace Bhatti

Smithers olarak Nyasha Hatendi

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