Alevlerin arasında kalan kaplumbağa son anda kurtarıldı

MALATYA'da otluk alanda çıkan yangının ortasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı.

MALATYA'da otluk alanda çıkan yangının ortasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Karabağlar Mahallesi'nde çıktı. Boş olan otluk arazide henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye erleri tarafından söndürme çalışması yapılırken, alevlerin arasında bir kaplumbağa görüldü. Alevlerin arasından son anda kurtarılan kaplumbağa, itfaiye erleri tarafından suyla yıkandı.Yangın söndürülürken, kaplumbağa doğaya salındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan