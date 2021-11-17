Alevlere teslim olan ahşap kullanılmaz hale geldi, yaşlı vatandaş canını son anda kurtardı - Haberler
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Alevlere teslim olan ahşap kullanılmaz hale geldi, yaşlı vatandaş canını son anda kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alevlere teslim olan ahşap kullanılmaz hale geldi, yaşlı vatandaş canını son anda kurtardı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde alevlere teslim olan ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde alevlere teslim olan ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Ahşap evde yaşayan 75 yaşındaki vatandaşın ise son anda dışarı çıkarak canını kurtardığı öğrenildi.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kovanören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Şahin (75) isimli vatandaşın yaşadığı tek katlı ahşap evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Evde bulunan Halil Şahin ise son anda dışarı çıkarak yanmaktan kurtuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, yanan evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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