Alevilerin kutsal bölgesindeki peyzaj projesine tepki

Munzur Vadisi Milli Parkı ülkenin en büyük doğal koruma alanlarından biri olmasının yanı sıra Aleviler için kutsal kabul edilen Munzur gözelerini ve ziyaretleri barındırıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı ülkenin en büyük doğal koruma alanlarından biri olmasının yanı sıra Aleviler için kutsal kabul edilen Munzur gözelerini ve ziyaretleri barındırıyor. Ancak Türk hükümeti tam olarak da burada bir peyzaj projesini hayata geçirmek istiyor. Projenin inşaatı Ağustos ayında başladı; bölge halkı ise tepkili.

Kaynak: DailyMotion.com