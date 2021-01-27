Alev Aydın kimdir, nerelidir? Halsey'in Türk sevgilisi Alev Aydın kimdir? Halsey kimdir? Halsey Türk mü?

Ünlü şarkıcı Halsey, Türkiye'ye olan sevgisi ve ilgisiyle biliniyor. Sosyal medyasında Türkçe hikayeler paylaşması ve Türk hayranlarına cevap vermesinin ardından şimdi de Türk sevgilisi ile gündeme geldi! Peki, Alev Aydın kimdir, nerelidir? Halsey'in Türk sevgilisi Alev Aydın kimdir? Halsey kimdir? Halsey Türk mü?

Halsey, son yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurdu. Geçenlerde Türk sevgilisi ile paylaşım yapan Halsey'in şimdi de Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek beklediği ortaya çıktı! Halsey'in bebeğinin babasının Türk olması, sosyal medyada büyük ilgi çekerken, hayranları da bir hayli mutlu etti! İşte, Alev Aydın kimdir, nerelidir? Halsey'in Türk sevgilisi Alev Aydın kimdir? Halsey kimdir? Halsey Türk mü? sorularının cevapları!

HALSEY'İN TÜRK SEVGİLİSİ ALEV AYDIN KİMDİR?

Halsey'in Türklere ilgisi son olarak sevgilisiyle tekrar ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı. Halsey'in sevgilisinin bir Türk olduğu ortaya çıktı. Halsey'in Türk sevgilisi Alev Aydın sosyal medyada aranmaya başladı. Fakat sanılanın aksine, Halsey'in sevgilisi Alev Aydin Türkiye'de yaşamıyor. Türk asıllıAlev Aydin, Amerika'da yaşıyor.

Alev Aydin, birçok senaryonun yazarlığını yapmış bir senarist. Amerika'da yaşan Alev Aydin, Cruel Hearts ve Lonely Boy gibi eserlerin senaryosunun yazarıdır. Alev Aydın, ayrıca oyunculuk da yapmaktadır ve sanatla ilgilenmektedir.

HALSEY KİMDİR? HALSEY TÜRK MÜ?

Ashley Nicolette Frangipane 29 Eylül 1994'te New Jersey'de doğan Amerikalı şarkıcı ve söz yazarıdır. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.

Halsey Türk mü sorusu çok araştırılıyor. Halsey, Macar asıllı Amerikalı. Fakat ünlü şarkıcı Halsey, DNA testi sonucunda sosyal medyadan hayranlarına yüzde 11 Türk çıktığını duyurmuştu ve bunun üzerine Türk hayranlarıyla sık sık etkileşim içinde olmuştu. Halsey, baklava yapma konusunda ustalaştığını ve Türkçe öğrenmeye de başladığını da duyurmuştu.