Alev Aydın kimdir? Alev Aydın kaç yaşında, nereli? Alev Aydın biyografisi!

26 yaşındaki ABD'li şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi senaryo yazarı Alev Aydın'dan bebek beklediğini duyurmuştu. Halsey'in haberi sosyal medyada duyurmasının ardından ünlü senarist Alev Aydın'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Alev Aydın kimdir? Alev Aydın kaç yaşında, nereli? Alev Aydın mesleği nedir? Alev Aydın hayatı ve biyografisi nedir?

Senaryo yazarı Alev Aydın, Small Shots, Controller and HipMen: Los Angeles filmlerinin senaristi olarak biliniyor. Peki, Alev Aydın kimdir? Alev Aydın kaç yaşında, nereli? Alev Aydın mesleği nedir? Alev Aydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ALEV AYDIN KİMDİR?

Senaryo yazarı Alev Aydın, Small Shots (2017), Controller and HipMen: Los Angeles (2017) filmlerinin senaristi olarak biliniyor.

Halsey ile 2019 yılından bu yana birlikte olduğu belirtilen Aydın, çocukluk döneminde Suudi Arabistan, New York ve Antalyada bulunduğunu Instagram gönderilerinde paylaşmıştı.

Hayatını Amerika'da sürdürüren ünlü senarist, Cruel Hearts, Lonely Boy, Mother Hen gibi filmlere de imzasını atmıştı. Senarist kimliğinin yanı sıra şarkı sözü yazarı, oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. Aydın, aynı zamanda kendi prodüksiyon şirketini kurmuştur.

HALSEY KİMDİR?

Ashley Nicolette Frangipane 29 Eylül 1994, Edison, New Jersey'de dünyaya geldi. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.

Halsey, New Jersey'de Ashley Frangipane adıyla doğmuş ve yetişmiştir. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir. 14 yaşında akustik gitara geçmeden keman, viyola ve viyolonsel çaldı.

Halsey 16 veya 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirtmiştir. 18 yaşında, mâli sıkıntılarla karşılaştı ve müzik, kirasını ödemek için bir yol oldu. Çeşitli sahne isimleri altında farklı şehirlerde çok sayıda akustik gösteriler yaptı. En sonunda lakabı olarak Halsey'yi seçti, bunun sebebi isminin (Ashley) anagramı ve Brooklyn'de gençliğinde çok vakit geçirdiği bir caddenin isminin olmasıydı.