Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Alev Alev yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan Alev Alev son bölüm izle! Son bölümün ardından seyirci, Alev Alev 9. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Alev Alev yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

ALEV ALEV 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev 7. Bölümünde Cemre için artık karşısında hiçbir engel yoktur. Cemre yeni bir hayat kurma yolunda ilk adımını atar ve akıl sağlığı raporu almak için hastaneden tarih alır. Her şeyin tam yolunda gittiğini düşündüğü sırada Çelebi Cemre'nin özgürlüğünü kazanmasına engel olmak için zekice bir plan yapar. Aşka inancını yitiren Rüya'nın kalbi Ömer sayesinde atmaya başlar. Çiçek, Ali'nin eve gelişiyle birlikte, Tomris'in tüm planını altüst edecek bir karar verir. Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmeyen Ömer ve Ozan ise Çelebi'nin gücünü ne kadar kötüye kullanabileceğini yaşayarak öğrenecektir.

ALEV ALEV 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 9. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 9. bölümde neler olacak?