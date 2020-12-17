Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Alev Alev yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan Alev Alev son bölüm izle! Son bölümün ardından seyirci, Alev Alev 8. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Alev Alev yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

ALEV ALEV 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev 6. Bölümünde; Çelebi'nin zekice hamlesinin ardından Cemre bir yol ayrımına gelmiştir. İskender'in Ömer'den alacağı intikam bu defa çok daha sert olur. Bülent, Çiçek ile Tomris'in zayıf noktalarını bulmuş ve onlara şok olacakları bir sürpriz hazırlamıştır. Rüya, Ozan ve Ömer, Cemre'nin destekçileri olarak Kayabeyli Ailesi'ne karşı güçlerini birleştirirken, Çelebi Rüya'yı hiç beklemediği yerden vurur. Yedikule Mahallesi beklenmedik olaylara gebedir.

ALEV ALEV 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 8. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 8. bölümde neler olacak?