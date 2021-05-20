Alev Alev yeni bölüm canlı yayın HD izle! Alev Alev 27. bölüm full izle! Alev Alev 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alev Alev 27. Bölüm Fragmanı yayında. Ozan'ın hastanede yaşam mücadelesi verdiği tanıtımda Çelebi'nin kaçması dikkat çekiyor. Çiçek ve Hanım'ın yaşadığı büyük şokun sebebi merak uyandırırken Ömer, Çelebi'yi öldürmek için harekete geçiyor. Hastanede yaşanan korku dolu anlar "Ozan ölecek mi?" sorusunu akıllara getirirken, Ömer'in eline silah alması gerilimi giderek artırıyor.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev'in 26. Bölümünde; Çelebi, yurt dışına kaçmadan önce Cemre'yi ölmekten beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başlar. Çelebi'nin yaşadığına dair şüpheleri artan Cemre, sesini duyurmak için adeta çırpınmaktadır. Düğünden sonra Ömer Rüya'yı, aralarındaki aşk dolu anların bozulmaması için, tüm ihtimallerden uzakta bir balayı tatiline götürür. Cemre'nin psikolojisinin dağıldığını ve korkmakta da haklı olduğunu fark eden Ozan, Çelebi'nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için zekice bir plan yapar. Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur.

ALEV ALEV CANLI İZLE (20.00)

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!