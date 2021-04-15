Alev Alev yeni bölüm canlı yayın HD izle! Alev Alev 23. bölüm full izle! Alev Alev 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev'in 22. Bölümünde; Tarihi eserlerin yakalanmasından sonra Çelebi iyice köşeye sıkışır. Annesi Hülya tüm gücüyle Çelebi'ye destek olurken, İskender'in gizli planından habersizdirler. Bülent'in ölmesinden sonra Çiçek ve İskender ne yapacağını bilemezken, beklenmedik bir isim bu cinayete dair bir ipucu bulur. Zor günlerin ardından, Cemre için yeni bir hayat başlamak üzeredir.

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