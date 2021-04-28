Alev Alev final mi yapıyor? Alev Alev neden bitiyor? Alev Alev'in ne zaman biteceği belli oldu mu?
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Alev Alev final mi yapıyor? Alev Alev neden bitiyor? Alev Alev'in ne zaman biteceği belli oldu mu?

Alev Alev final mi yapıyor? Alev Alev neden bitiyor? Alev Alev'in ne zaman biteceği belli oldu mu?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Alev Alev final mi yapıyor? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ekranların sevilen dizisi Alev Alev güçlü oyuncu kadrosu ve heyecanlı hikayesiyle beğenileri toplamıştı ancak son zamanlarda biteceğine dair haberler yer aldı. Alev Alev final mi yapıyor? Alev Alev neden bitiyor? Alev Alev'in ne zaman biteceği belli oldu mu? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Perşembe akşamı Show Tv'de yayınlanan ve merakla takip edilen Alev Alev dizisinin final yapacağı iddia edildi. İzleyenlerin ilgi ile takip ettiği konular arasında yer alan Alev Alev dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Alev Alev final mi yapacak? Alev Alev dizisi ne zaman final yapacak?

ALEV ALEV FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda yer alırken Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz dizinin başrollerinde yer alıyor.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sosyal medyada paylaştığı haberine göre dizinin final kararı aldığı öne sürüldü.

ALEV ALEV DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin 28. bölümü ile ekranlara veda edeceği iddia edildi.

ALEV ALEV NEDEN BİTİYOR?

Ekranların sevilen dizisi Alev Alev'in reytinglerinde düştüğü ifade edildi. Yeni başlayan dizi Camdaki Kız'la aynı güne denk gelmesi de bir diğer etken olabilir.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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