Alev Alev dizisi hangi gün, saat kaçta? Alev Alev dizisi son bölümde neler oldu? Alev Alev izle!
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Alev Alev dizisi hangi gün, saat kaçta? Alev Alev dizisi son bölümde neler oldu? Alev Alev izle!

10.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:27
Alev Alev dizisi hangi gün, saat kaçta? Alev Alev dizisi son bölümde neler oldu? Alev Alev izle!

Senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile ilk bölümü ile dikkatleri çekmeyi başaran Alev Alev dizisi hangi gün, saat kaçta? Alev Alev dizisi son bölümde neler oldu? Alev Alev izle!

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor. Peki, Alev Alev dizisi hangi gün, saat kaçta? Alev Alev dizisi son bölümde neler oldu? Alev Alev izle!

ALEV ALEV DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Alev Alev dizisi güçlü kadrosu ve hikayesi ile beğeni toplayan dizi, Perşembe günü saat 20:00'da Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır. Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek'in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

ALEV ALEV 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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