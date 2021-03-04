Alev Alev Çelebi kim? Cem Bender kaç yaşında, nereli? Alev Alev Çelebi Cem Bender dizileri!

Alev Alev Çelebi kim? Cem Bender kaç yaşında, nereli? Alev Alev Çelebi Cem Bender dizileri! Alev Alev izle! Alev Alev oyuncuları!

Alev Alev Çelebi kim? Cem Bender kaç yaşında, nereli? Alev Alev Çelebi Cem Bender dizileri!

ALEV ALEV ÇELEBİ KİM?

Perşembe akşamları yayınlanan Alev Alev dizisinde Çelebi karakterine hayat veren isim Cem Bender. Cem Bender kimdir, kaç yaşında, nereli?

CEM BENDER KİMDİR?

1 Ocak 1965'te Trabzon'da doğan Cem Bender, lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde bitirdi. Arkasından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Şehir Bölge Planlama bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Cem Bender, Seher Vakti, Sultan Makamı, Güz Sancısı, Saklı Yüzler, Kurt Seyit ve Şura ve Evdeki Yabancılar gibi projelerde yer aldı.