Alev Alev canlı izle! Show TV Alev Alev 26. bölüm canlı izle! 6 Mayıs Alev Alev yeni bölüm canlı izle! Alev Alev son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Alev Alev her hafta Perşembe günü 20:00'da Show TV'de yayınlanmaktadır. Peki, Alev Alev 26. bölüm fragmanı izle! Alev Alev 25. Bölüm tek parça full izle! Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev 26. bölüm fragmanı izle! Alev Alev canlı izle! Alev Alev Show TV izle! Alev Alev yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Alev Alev son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Alev Alev her hafta Perşembe günü 20:00'da Show TV'de yayınlanmaktadır. Peki, Alev Alev 25. Bölüm fragmanı izle! Alev Alev 25. Bölüm tek parça full izle! Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev 25. Bölüm fragmanı izle! Alev Alev canlı izle! Alev Alev Show TV izle! Alev Alev yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Alev Alev son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çelebi'nin intihar ederek öldüğü haberi Yedikule Mahallesi'ne bomba gibi düşer. Cemre Çelebi'nin ölümüne ikna olduktan sonra rahat bir nefes alırken, Çiçek'in şüpheleri herkesin aklını karıştıracaktır. Ömer'in Rüya'dan aldığı sürpriz teklif sonrası, mutluluğun ve yeni bir hayatın kapıları, ikisi için de sonuna kadar açılır. Çelebi'nin kötücül soluğunun kesilmesinin ardından, Yedikule Mahallesi'nin çehresi tamamen değişmeye başladı.

Çelebi, yurtdışına kaçmadan önce, Cemre'yi ölmekten beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başlar. Çelebi'nin yaşadığına dair şüpheleri artan Cemre, sesini duyurmak için adeta çırpınmaktadır. Düğünden sonra Ömer Rüya'yı, aralarındaki aşk dolu anların bozulmaması için, tüm ihtimallerden uzakta bir balayı tatiline götürür. Cemre'nin psikolojisinin dağıldığını ve korkmakta da haklı olduğunu fark eden Ozan, Çelebi'nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için zekice bir plan yapar. Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur.

ALEV ALEV KONUSU

Farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken, Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır.

ALEV ALEV 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!