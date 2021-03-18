Alev Alev 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Alev Alev'un 20. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Alev Alev, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Alev Alev 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev'in 18. Bölümünde; Çelebi, Yedikule'deki tüm dengelerin altüst olmasını sağlamıştır. Çelebi'nin sahip olduğu evde bir dakika bile kalmak istemeyen Ozan, el birliği ile evi boşaltırken, yaşanan bu zor günler Ozan ve Cemre arasındaki duyguların ortaya çıkmasını sağlar. Çelebi'nin tehdidine rağmen Tomris, Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmez. Rüya, Ömer'in yanına taşınırken, ilişkileri de daha tutkulu bir boyuta geçecektir. Çelebi, Cemre'yi eve geri dönmesi için ikna edemeyeceğini fark eder ve taktik değiştirir.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.