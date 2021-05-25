ALES kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES puanı geçerlilik süresi ne kadar?
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ALES kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES puanı geçerlilik süresi ne kadar?

ALES kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES puanı geçerlilik süresi ne kadar?
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2021 ALES puanlarının açılmasının ardından "ALES kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES puanı geçerlilik süresi ne kadar?" sorularının yanıtları merak edildi. ÖSYM tarafından uygulanan ALES/1'in sonuçları için artık nefesler tutuldu. Adaylar sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

2021 ALES açıklandı mı? sorusu gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından uygulanan ALES/1'in sonuçları için artık nefesler tutuldu. Adaylar sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2021 ALES açıklandı mı? ALES sonuçları açıklandı mı? ALES kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES puanı geçerlilik süresi ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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