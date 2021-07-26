Aleix Vidal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Aleix Vidal futbol kariyeri ve biyografisi!
Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. O Jogo'nun iddiasına göre Fenerbahçe, boşta olan 31 yaşındaki sağ bek Aleix Vidal'e 2.5 milyon eurodan 2+1 yıllık teklif yaptı. Bunun ardından Aleix Vidal kimdir merak edildi. Peki, Aleix Vidal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Aleix Vidal hangi takımda? Aleix Vidal boy ve kilo kaç? Futbol kariyeri ile ilgili bilgiler sizlerle...
FB'nin transfer listesinde olan Aleix Vidal futbol severler tarafından merak edildi. Peki, Aleix Vidal kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, burcu ne? Aleix Vidal kilosu ve boyu kaçtır? Aleix Vidal hangi mevkide? Aleix Vidal forvet mi, orta saha mı, defans mı? Aleix Vidal hangi takımda kaç gol atmıştır?
ALEİX VİDAL KİMDİR?
Aleix Vidal Parreu (d. 21 Ağustos 1989), Barcelona takımında defans pozisyonunda görev yapan İspanyol millî futbolcudur.
Aleix Vidal doğum tarihi : 21 Ağustos 1989
Aleix Vidal kaç yaşında : 31 yaşında
Aleix Vidal nereli : İspanya
Aleix Vidal hangi mevkide oynuyor : Defans (Sağ bek)
Aleix Vidal forma numarası kaç : 22
Aleix Vidal boyu kaç : 1.76 metre
Aleix Vidal kilosu kaç : 69 kg
Aleix Vidal burcu ne : Aslan
Profesyonel kariyerine Reus kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Espanyol B, Panthrakikos, Pobla Mafumet, Gimnàstic, Mallorca B, Almería B, Almería, Sevilla ve Barcelona kulüplerinde oynadı.
ALEİX VİDAL PROFESYONEL KARİYERİ
2007 : Reus : 1 maçta 0 gol
2008-2009 : Espanyol B : 2 maçta 0 gol
2009 : › Panthrakikos (kiralık) : 8 maçta 0 gol
2009-2010 : Pobla Mafumet : 31 maçta 7 gol
2009 : Gimnàstic : 1 maçta 0 gol
2010-2011 : Mallorca B : 35 maçta 6 gol
2011 : Almería B : 1 maçta 2 gol
2011-2014 : Almería : 120 maçta 17 gol
2014-2015 : Sevilla : 31 maçta 4 gol
2015- : Barcelona : 22 maçta 2 gol