Aleix Vidal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Aleix Vidal futbol kariyeri ve biyografisi!
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Aleix Vidal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Aleix Vidal futbol kariyeri ve biyografisi!

Aleix Vidal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Aleix Vidal futbol kariyeri ve biyografisi!
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Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. O Jogo'nun iddiasına göre Fenerbahçe, boşta olan 31 yaşındaki sağ bek Aleix Vidal'e 2.5 milyon eurodan 2+1 yıllık teklif yaptı. Bunun ardından Aleix Vidal kimdir merak edildi. Peki, Aleix Vidal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Aleix Vidal hangi takımda? Aleix Vidal boy ve kilo kaç? Futbol kariyeri ile ilgili bilgiler sizlerle...

FB'nin transfer listesinde olan Aleix Vidal futbol severler tarafından merak edildi. Peki, Aleix Vidal kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, burcu ne? Aleix Vidal kilosu ve boyu kaçtır? Aleix Vidal hangi mevkide? Aleix Vidal forvet mi, orta saha mı, defans mı? Aleix Vidal hangi takımda kaç gol atmıştır?

ALEİX VİDAL KİMDİR?

Aleix Vidal Parreu (d. 21 Ağustos 1989), Barcelona takımında defans pozisyonunda görev yapan İspanyol millî futbolcudur.

Aleix Vidal doğum tarihi : 21 Ağustos 1989

Aleix Vidal kaç yaşında : 31 yaşında

Aleix Vidal nereli : İspanya

Aleix Vidal hangi mevkide oynuyor : Defans (Sağ bek)

Aleix Vidal forma numarası kaç : 22

Aleix Vidal boyu kaç : 1.76 metre

Aleix Vidal kilosu kaç : 69 kg

Aleix Vidal burcu ne : Aslan

Profesyonel kariyerine Reus kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Espanyol B, Panthrakikos, Pobla Mafumet, Gimnàstic, Mallorca B, Almería B, Almería, Sevilla ve Barcelona kulüplerinde oynadı.

ALEİX VİDAL PROFESYONEL KARİYERİ

2007 : Reus : 1 maçta 0 gol

2008-2009 : Espanyol B : 2 maçta 0 gol

2009 : › Panthrakikos (kiralık) : 8 maçta 0 gol

2009-2010 : Pobla Mafumet : 31 maçta 7 gol

2009 : Gimnàstic : 1 maçta 0 gol

2010-2011 : Mallorca B : 35 maçta 6 gol

2011 : Almería B : 1 maçta 2 gol

2011-2014 : Almería : 120 maçta 17 gol

2014-2015 : Sevilla : 31 maçta 4 gol

2015- : Barcelona : 22 maçta 2 gol

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Aleix Vidal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Aleix Vidal futbol kariyeri ve biyografisi! - Haberler
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