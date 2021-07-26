Aleix Vidal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Aleix Vidal futbol kariyeri ve biyografisi!

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. O Jogo'nun iddiasına göre Fenerbahçe, boşta olan 31 yaşındaki sağ bek Aleix Vidal'e 2.5 milyon eurodan 2+1 yıllık teklif yaptı. Bunun ardından Aleix Vidal kimdir merak edildi. Peki, Aleix Vidal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Aleix Vidal hangi takımda? Aleix Vidal boy ve kilo kaç? Futbol kariyeri ile ilgili bilgiler sizlerle...