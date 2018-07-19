Aldatıldığını Zanneden Genç Anne, 3 Yaşındaki Kızının Yanında Kendini Astı
İngiltere'de 23 yaşındaki Agnieszka Giza isimli kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını düşününce, üç yaşındaki kızının gözü önünde kendini asarak intihar etti.
Genç İngiliz anne, aldatılma fikrini kabullenemeyince 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde kendisi asarak yaşamına son verdi.
"GELMEK İSTİYORUM" DEDİ, RET CEVABI ALDI
Giza'nin iş adamı olan erkek arkadaşı Marek Goralcyzk, bir organizasyona davet edildi. Giza, erkek arkadaşına onunla beraber gelmek istediğini söyledi. Marek, organizasyona sadece erkekler katıldığını söyleyip Giza'yi üç yaşındaki kızı ile evde bırakıp çıktı.
ALDATILMA DÜŞÜNCESİNE DAYANAMADI
Genç kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını düşündüğü söyleyerek ona mesajlar attı. Gece arkadaşının evinde kalan adamın şarjı bittiği için mesajlara cevap veremedi. Bunun üzerine Giza, erkek arkadaşının başka bir kadınla beraber olduğunu düşündü ve bu fikre dayanamayarak intihar etti. Sabah eve gelen temizlik işçisi kadın Giza'nın cansız bedenini ağlayan üç yaşındaki kızının yanında buldu.
KÜÇÜK KIZIN AĞLAMASINI DUYUP POLİSE HABER VERDİLER
Güzellik terapisti olan Giza'nın sabah evine gelen temizlik görevlisi defalarca zili çalmasına rağmen cevap almadı. İçeride ağlayan kızın sesini duyunca polise haber verdi. Eve gelen polis, kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Marek ise gece arkadaşının evinde kaldığını, şarjı bittiği için mesajlara cevap vermediğini, sabah saatlerinde arkadaşının kendisini arayıp kız arkadaşının intihar ettiğini söylediğini aktardı.
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BELE SEVEN KADIN BULSAM DÜNYADA YAŞAMAYA DOYAMAM :)Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınCevap Yaz Yayından Kaldır
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BELE SEVEN KADINI BULSAM BAĞRIMA BASARIM :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dünyadaki tüm insanlar adem babamız v Havva annemiz den dünyaya gelmiş v çeşitli yerlere dagılmışlardır ,,rızk ve birbirlerimizle tanışıp kaynaşmak için !!!bilmem anlatabildim mi ??? Ben çok üzüldüm kardeşimizeCevap Yaz Yayından Kaldır
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anlayamadım köprüdenmi atlamış.Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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dün üman elden gidiyeaaaaaaaaaaCevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır