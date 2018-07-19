Aldatıldığını Zanneden Genç Anne, 3 Yaşındaki Kızının Yanında Kendini Astı

Genç İngiliz anne, aldatılma fikrini kabullenemeyince 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde kendisi asarak yaşamına son verdi.

"GELMEK İSTİYORUM" DEDİ, RET CEVABI ALDI

Giza'nin iş adamı olan erkek arkadaşı Marek Goralcyzk, bir organizasyona davet edildi. Giza, erkek arkadaşına onunla beraber gelmek istediğini söyledi. Marek, organizasyona sadece erkekler katıldığını söyleyip Giza'yi üç yaşındaki kızı ile evde bırakıp çıktı.

ALDATILMA DÜŞÜNCESİNE DAYANAMADI

Genç kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını düşündüğü söyleyerek ona mesajlar attı. Gece arkadaşının evinde kalan adamın şarjı bittiği için mesajlara cevap veremedi. Bunun üzerine Giza, erkek arkadaşının başka bir kadınla beraber olduğunu düşündü ve bu fikre dayanamayarak intihar etti. Sabah eve gelen temizlik işçisi kadın Giza'nın cansız bedenini ağlayan üç yaşındaki kızının yanında buldu.

KÜÇÜK KIZIN AĞLAMASINI DUYUP POLİSE HABER VERDİLER

Güzellik terapisti olan Giza'nın sabah evine gelen temizlik görevlisi defalarca zili çalmasına rağmen cevap almadı. İçeride ağlayan kızın sesini duyunca polise haber verdi. Eve gelen polis, kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Marek ise gece arkadaşının evinde kaldığını, şarjı bittiği için mesajlara cevap vermediğini, sabah saatlerinde arkadaşının kendisini arayıp kız arkadaşının intihar ettiğini söylediğini aktardı.