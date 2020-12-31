Albümü 36 yıl sonra plağa basıldı
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Albümü 36 yıl sonra plağa basıldı

31.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:13
Albümü 36 yıl sonra plağa basıldı

Gülden Karaböcek'in 1984 yılında kaset olarak yayınlanan 'Dünyadan Zevk Almıyorum' adlı albümü 36 yıl aradan sonra Elenor Müzik'ten Plak olarak yeniden yayınlandı.

Gülden Karaböcek'in 1984 yılında kaset olarak yayınlanan 'Dünyadan Zevk Almıyorum' adlı albümü 36 yıl aradan sonra Elenor Müzik'ten Plak olarak yeniden yayınlandı.

Mehmet Yüzüak, Halit Çelikoğlu, Ali Tekintüre, Uğur Bayar, Tahir Paker, Salih Korkmaz, Gönül Şen, Atilla Alpsakarya, Cengiz Tekin ve Gülden Karaböcek gibi önemli isimlerin güfte ve bestelerinin yer aldığı albümde 10 şarkı yer alıyor.

Albümde 80'li yılların kült eserlerinden 'Sev Yeter' adlı şarkı da bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet

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