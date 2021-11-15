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Alaşehir Tepeköy'e sondaj kuyusu kazandırılıyor

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Alaşehir Tepeköy'e sondaj kuyusu kazandırılıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir'in Tepeköy Mahallesine sondaj kuyusu kazandırmak için çalışmalarına başladı.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmalar ile mahalleleri yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda, Alaşehir'in Tepeköy Mahallesinde İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde su sıkıntısı çekilmemesi için sondaj açma işine başlandı. Delgi işinin bitmesinin ardından sondajda suya ulaşılması durumunda deneme pompası montajı yapılacak.

"Cengiz Başkana teşekkür ediyoruz"

Abdurrahman Malçok, "Yapılan çalışma çok güzel. Hizmetten çok memnunuz. Cengiz Başkana teşekkür ediyoruz" dedi.

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