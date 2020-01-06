Alaşehir'den MASKİ'ye ziyaret

Alaşehir'den MASKİ'ye ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'u makamında ağırladı.

06.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:49
Alaşehir'den MASKİ'ye ziyaret

(MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'u makamında ağırladı. Ziyarette, Alaşehir ilçesine kazandırılacak yatırımlar ve yapılan hizmetler ile ilgili istişarede bulunuldu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Genel Müdür Başaran'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Başaran, işbirliği içerisinde Manisa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: Bültenler
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