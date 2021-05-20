Alaşehir'de uyuşturucu operasyonlarına 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alaşehir'de uyuşturucu operasyonlarına 2 gözaltı

Alaşehir'de uyuşturucu operasyonlarına 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yapılan 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yapılan 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenice Mahallesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen A.K. (41) adlı kadının adresinde arama yaptı. Ekili halde 10 kök Hint keneviri, 7 ayrı poşette toplam 3 kilo 175 gram esrar ve 44 uyuşturucu hap ele geçirildi. A.K. gözaltına alındı.

Bir diğer operasyon ise İstasyon Mahallesi'ndeki bir bağ evine yapıldı. Uyuşturucu sattığı tespit edilen H.H.'nin (33) bağ evinde yapılan aramalarda ekili halde 12 kök Hint keneviri, 19.82 gram kenevir tohumu ele geçirildi. H.H. de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.K. tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Alaşehir'de uyuşturucu operasyonlarına 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan

Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası
Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası
Erdoğan: '900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin...
Erdoğan: "900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin...
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Sergey Lavrov Mustafa Şentop Lale Karabıyık
Magazin Alişan Deniz Çakır Pınar Altuğ İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Gökhan Töre Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonlarına 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 12:30:24. #1.16#

title