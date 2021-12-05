Alaşehir'de meyve yüklü kamyonet şarampole devrildi - Haberler
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Alaşehir'de meyve yüklü kamyonet şarampole devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alaşehir'de meyve yüklü kamyonet şarampole devrildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü kamyonet, şarampole devrildi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü kamyonet, şarampole devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Salihli – Alaşehir karayolu Piyadeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.C. (61) yönetimindeki Hyundai marka 45 ZA 3843 plakalı meyve yüklü kamyonet, Alaşehir yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Takla atan kamyonet tekerleklerinin üzerinde durdu. Kazada sürücü N.C. hafif yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Alaşehir'de meyve yüklü kamyonet şarampole devrildi

Alaşehir'de meyve yüklü kamyonet şarampole devrildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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