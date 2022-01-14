Alaşehir'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde V.T'nin kullandığı 45 ZU 240 plakalı kamyonet, 45 AGZ 907 plakalı M.D. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan M.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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