Alaşehir'de kadınlara, KADES uygulaması anlatıldı - Haberler
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Alaşehir'de kadınlara, KADES uygulaması anlatıldı

AA, Ali Yıldırım - Güncel
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Alaşehir'de kadınlara, KADES uygulaması anlatıldı

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği ekibi, 14 iş yerinde çalışan 38 kadına Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği ekibi, 14 iş yerinde çalışan 38 kadına Kadın Destek Uygulaması'nı ( Kades ) anlattı.

Şehir merkezinde çeşitli iş yerlerinde çalışan kadınlara, KADES hakkında bilgi verildi.

Kadınların uygulamanın telefonlarına yüklenmesi sağlandı ve nasıl kullanacakları anlatıldı.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Alaşehir, KADES, Güncel, Haber

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