Alaşehir'de kadınlara, KADES uygulaması anlatıldı
AA, Ali Yıldırım - Güncel
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Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği ekibi, 14 iş yerinde çalışan 38 kadına Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği ekibi, 14 iş yerinde çalışan 38 kadına Kadın Destek Uygulaması'nı ( Kades ) anlattı.
Şehir merkezinde çeşitli iş yerlerinde çalışan kadınlara, KADES hakkında bilgi verildi.
Kadınların uygulamanın telefonlarına yüklenmesi sağlandı ve nasıl kullanacakları anlatıldı.
AA / Ali Yıldırım - Güncel