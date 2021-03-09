Alaşehir'de kaçak kazıya 5 gözaltı
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Alaşehir'de kaçak kazıya 5 gözaltı

09.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:04
Alaşehir'de kaçak kazıya 5 gözaltı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi ile arazi sahibi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi ile arazi sahibi gözaltına alındı.  

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla Cabarburhan Mahallesi Serinkuyu mevkisindeki araziye, dün saat 19.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda adı açıklanmayan bir kişinin arazisinde, kaçak kazı yapan 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları kazma, kürek gibi alet ve diğer ekipmanlar ile bir otomobile el konuldu. Aralarında arazi sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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