Alaşehir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Haberler
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Alaşehir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alaşehir–Salihli karayolu Uzunoğlu İşletmesi kavşağında saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

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Alaşehir–Salihli karayolu Uzunoğlu İşletmesi kavşağında saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanede tedavi altına alındı.

Alaşehir'den Salihli yönüne giden Emine Kaplan yönetimindeki 07 ALA 863 Plakalı otomobil ile kavşaktan çıkan ve Alaşehir yönüne gelen Meryem Kayaoğlu yönetimindeki 35 AZ 623 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Olay yerine gelen 112, itfaiye ve polis ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Her iki araçta da bulunan 4'er kişi olmak üzere 8 kişi yaralandı. - MANİSA

Alaşehir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

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