Alaşehir Belediyespor Yeni Başkanımız Tahsin Can ve yönetim kurulu üyeleri bizleri ziyaret etti.

Önceki Başkanımız, yönetim kurulu üyemiz Hüseyin Akgül'e Belediyesporumuza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum

Habermetre - Son Dakika Haberleri