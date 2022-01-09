Alaplı'da üçüncü kez Muharrem Gelgeç dönemi

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek liste halinde gidilen seçimde Oda Başkanlığını 7 yıldır başarıyla sürdüren Muharrem Gelgeç tekrar başkanlığa seçilerek, güven tazeledi.

Alaplı Belediyesi Düğün Salonu'nda Düzenlenen Genel kurula,Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Ereğli Şoförler oda Başkanı Cevdet Civelek, siyasi parti İlçe yöneticileri, bir çok sivil toplum kuruluşunun başkanları ve yöneticileri, Oda yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı.

Tek liste ile gidilen genel kurulda başkanlığa yeniden Muharrem Gelgeç seçildi. Divan Başkanlığına Zonguldak Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun'un yaptığı Genel Kurul'da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi ardından konuşmalara geçildi.

Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Gelgeç'in yaptığı konuşmada 7 yıl önce kendilerine verilen güven ve görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunların çözümü noktasında birlik ve bütünlük içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Üçüncü dönem yeniden seçilen Gelgeç, pandemi sürecinin Alaplı'daki esnaf ve sanatkarları da zor duruma soktuğunu bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatmaya devam ettiklerine de değindi. Tek listeyle gidilen kongrede Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yönetim Kurul üyeleri şöyle oluştu. Murat Yılmaz,İbrahim Çetin, Ünal uğuz,Yasin Ergin, Sinan Durmuş,Süleyman Özdemir,Necati Alper Yazıcı, Fatih Kaya,Füsun Çalış,Ayşenur Ören, Şaban Bayhan,Kadir Sevim, Emrullah Sevim oldu. - ZONGULDAK