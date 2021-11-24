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Alaplı Belediye Başkanı Tekin'den öğretmenlerine ziyaret

AA / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel
Alaplı Belediye Başkanı Tekin'den öğretmenlerine ziyaret

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerini ziyaret etti.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Tekin, emekli öğretmenler Muammer Özmen, Hikmet Yılmaz, Mahmut Demirci ve Hüseyin Yazkurt'u ev ve iş yerlerinde ziyaret etti, çiçek verdi.

Bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan öğretmenlere şükranlarını sunan Tekin, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

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AA / Tuncay Tokay - Son Dakika Haberleri

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