Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 1 Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, Konyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Ruan'ın 37. dakikada attığı golle Alanyaspor, 1-0 önde tamamladı. Maçın detayları haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada ceza sahası dışından Güven Yalçın'ın sol ayağıyla çektiği sert şutu kaleci son anda çıkardı.

23. dakikada Hagi'nin çektiği sert şut kaleciden sekti. Topu önünde bulunan Güven Yalçın'ın şutu üstten auta çıktı.

37. dakikada Hwang'a atılan pasta seken topu takip eden Ruan, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ali Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener

Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang, Güven Yalçın

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Mounie, Meschack, Baran Moğultay, İbrahim Kaya, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Nagalo, Adil Demirbağ, Guilherme, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Olaigbe, Deniz Türüç, Muleka, Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Bardhi, Jevtovic, Gonçalves, Bazoer, Jin- Ho, Arif Boşluk, Svendsen, Bjorlo

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Ruan (dk. 37) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Melih İbrahimoğlu, Adil Demirbağ (Konyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
