Alanyaspor - Galatasaray maçı canlı anlatım! Galatasaray golü kim attı? Alanyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç? Alanyaspor - Galatasaray maç özeti!

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya! Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'den önde, averajla lider olarak girdi. İşte, Alanyaspor - Galatasaray maçı canlı anlatım! Galatasaray golü kim attı? Alanyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç? Alanyaspor - Galatasaray maç özeti!