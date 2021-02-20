Alanyaspor - Galatasaray maçı canlı anlatım! Galatasaray golü kim attı? Alanyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç? Alanyaspor - Galatasaray maç özeti!
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Alanyaspor - Galatasaray maçı canlı anlatım! Galatasaray golü kim attı? Alanyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç? Alanyaspor - Galatasaray maç özeti!

20.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 20.02.2021 21:00
Alanyaspor - Galatasaray maçı canlı anlatım! Galatasaray golü kim attı? Alanyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç? Alanyaspor - Galatasaray maç özeti!

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya! Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'den önde, averajla lider olarak girdi. İşte, Alanyaspor - Galatasaray maçı canlı anlatım! Galatasaray golü kim attı? Alanyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç? Alanyaspor - Galatasaray maç özeti!

Alanyaspor - Galatasaray maçı 88. dakikada 1-0 oldu! Galatasaray'da 18. dakikada bir gol geldi ve lider takım maça önde devam etti!

GALATASARAY'DA GOLÜ KİM ATTI?

Alanyaspor - Galatasaray maçında, 5. dakikada Galatasaray'da Mohamed'in vuruşu direkten döndü. 17. dakikada Alanyaspor'da Salih Uçan'ın vuruşu direkten döndü. 18. dakikada golü Emre Kılınç attı!

ALANYASPOR İLK 11'LERİ!

Marafona, Tayfur, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Umut, Salih, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

GALATASARAY İLK 11'LERİ!

Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed

Teknik Direktör: Fatih Terim

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