Alanyaspor - Galatasaray maçı canlı anlatım! Galatasaray golü kim attı? Alanyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç? Alanyaspor - Galatasaray maç özeti!
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya! Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'den önde, averajla lider olarak girdi. İşte, Alanyaspor - Galatasaray maçı canlı anlatım! Galatasaray golü kim attı? Alanyaspor - Galatasaray maçı kaç kaç? Alanyaspor - Galatasaray maç özeti!
Alanyaspor - Galatasaray maçı 88. dakikada 1-0 oldu! Galatasaray'da 18. dakikada bir gol geldi ve lider takım maça önde devam etti!
GALATASARAY'DA GOLÜ KİM ATTI?
Alanyaspor - Galatasaray maçında, 5. dakikada Galatasaray'da Mohamed'in vuruşu direkten döndü. 17. dakikada Alanyaspor'da Salih Uçan'ın vuruşu direkten döndü. 18. dakikada golü Emre Kılınç attı!
ALANYASPOR İLK 11'LERİ!
Marafona, Tayfur, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Umut, Salih, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
GALATASARAY İLK 11'LERİ!
Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed
Teknik Direktör: Fatih Terim