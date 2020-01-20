Alanyaspor, Cenk Gönen'i açıkladı

20.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:55

Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde 3'üncü transferini kaleye yaptı. Akdeniz temsilcisi en son Malaga'da forma giyen Cenk Gönen'i kadrosuna kattı.

Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde santrafor mevkiine Mustafa Pektemek ve orta sahaya Emircan Altıntaş'ın ardından kaleci Haydar Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte bir takviye de kaleye yaptı. En son İspanya'da Malaga'ya transfer olan kaleci Cenk Gönen'i kadrosuna katan Alanyaspor, transferi resmen duyurdu. Yaklaşık bir haftadır görüşülen ve takımla birlikte antrenmanlara da çıkan file bekçisiyle resmi sözleşme bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imzalandı. Cenk Gönen daha önce Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giydi. Cenk, Malaga'ya transfer olmasına rağmen İspanya'da forma giyme şansı bulamadı.

(İHA)

Kaynak: İHA