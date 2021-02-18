Alanya'da otelin açık olan diskosundan görüntüler tepki topladı
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Alanya'da otelin açık olan diskosundan görüntüler tepki topladı

18.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:11
Alanya'da otelin açık olan diskosundan görüntüler tepki topladı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir otel yönetimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bünyesindeki diskoyu açtı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir otel yönetimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bünyesindeki diskoyu açtı. Otelin bir müşterisi diskoda eğlenenleri cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi. 

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında otellerde müşteriye dahi canlı müzik kısıtlaması getirmesine rağmen Alanya'da bir otel, bu kısıtlamayı ihlal etti ve diskonun kapılarını müşterilerine açtı. Diskoya inen otel müşterileri sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak eğlendi. Otelde konakladığı tahmin edilen bir müşteri ise tepkisini cep telefonu kamerasıyla diskoyu görüntüleyerek anlattı. Görüntüleri çeken kişi, "17 Şubat Çarşamba. Gece pandemi zamanında otel diskosu kapalı olması gerekirken..." diyerek tepkisini dile getirdi. Pistte dans edenlerin ve stanttaki kişilerin sosyal mesafesiz oturmaları da görüntülere yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, tepki çekti. 


Alanya'da otelin açık olan diskosundan görüntüler tepki topladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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