Alanya'da beton mikseri dereye uçtu, sürücü öldü Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri dereye yuvarlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri dereye yuvarlandı. Kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan araç sürücüsü tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Elikesik Mahallesi Şehit Abdullah Karakuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan 48 yaşındaki Metin Ağaoğlu'nun kullandığı 07 AFF 934 plakalı beton mikseri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Kazada, taklalar atarak hurda yığınına dönen araçta Ağaoğlu, şoför mahallinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere yatağına inen ekipler tarafından ağır yaralı olarak araçtan çıkartılan Ağaoğlu, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Ağaoğlu daha sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan Ağaoğlu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağaoğlu'nun cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA