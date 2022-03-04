Alaeddin Yavaşça ve Avni Anıl besteleri konseri - Haberler

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Alaeddin Yavaşça ve Avni Anıl besteleri konseri

Bültenler - Güncel
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Alaeddin Yavaşça ve Avni Anıl besteleri konseri

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı bünyesinde çalışmalarını yürüten korolar, beğeni ile izlenen konserlerini sürdürüyor

KOCAELİ (Bültenler) - . Türk Halk Müziği Korosu'nun geçtiğimiz haftalarda verdiği Anadolu Türküleri konserinin ardından şimdi de Türk Sanat Müziği Korosu vatandaşlarla buluşacak. TSM Korosu, 6 Mart Pazar akşamı, musikisinin iki duayen bestekarı Alaeddin Yavaşça ve Avni Anıl'ın şarkılarını seslendirecek.

ÜCRETSİZ KONSERE HERKES DAVETLİ

Türk Sanat Müziği Korosu Alaeddin Yavaşça ve Avni Anıl Besteleri Konseri, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Şef Neşe Sarısözen Adalı yönetiminde 20.30'da başlayacak olan konsere tüm musiki severler ücretsiz katılım sağlayabilecek.

DUAYEN BESTEKÂRLARIN ESERLERİ

Büyükşehir Beledi Konservatuvarı TSM Korosu konserde, iki büyük ustanın en sevilen eserlerinden oluşan bir repertuar sunacak. Konserde solo performanslar da gerçekleştirilecek.

Bültenler - Güncel

Türk Sanat Müziği, Alaeddin Yavaşça, Avni Anıl, Kocaeli, Güncel, Haberler

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