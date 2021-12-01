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Aladağlı öğrenciler kros yarışlarından dereceyle döndü

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağlı öğrenciler kros yarışlarından dereceyle döndü

Aladağ Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi kız kros takımı, Adana'da düzenlenen Okullararası Gençler Kros Müsabakaları yarışmalarından dereceyle döndü.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Aladağ Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi kız kros takımı, Adana'da düzenlenen Okullararası Gençler Kros Müsabakaları yarışmalarından dereceyle döndü.

Adana'da düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Adana Okullararası Gençler Kros Müsabakaları yarışmalarında, Genç Kızlar B kategorisinde 9. sınıf öğrencisi Fadime Ravza Kurt ikinci, Esin Sudenaz Yılmaz dördüncü oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, yarışlardan dereceyle dönen öğrencileri ve okul yönetimini tebrik etti.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri

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